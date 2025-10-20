¡No es fan de la higiene! Manola Díez lava bote de basura en la cocina

Parece que no hay día en La Granja VIP en que Manola Díez no esté decidida a dar de qué hablar y todavía no se cumple ni un día desde que dejó de dormir en el granero cuando ya provocó otra discusión con sus compañeros.

Poco antes de comenzar la jornada de actividades, Manola Díez tuvo la iniciativa de lavar la tapa de un bote de basura en el fregadero de la cocina, lo que provocó que Sandra Itzel le comentara que se tenía que haber aseado en otro lugar que no fuera donde están los platos y con una esponja diferente.

Naturalmente, esto propició que la conductora no se quedara callada y señalara que “no estaba haciendo nada malo” y que tampoco era para tanto. La Bea, quien también se encontraba presente, le dio la razón a la cantante antes de salir tras escuchar a Díez decir “lo que es no saber ser pobre”, a lo que Manola la exhortó a decírselo “en la cara”.

Manola se quiso blindar con el Capataz

Después de salir y anticipando posibles retribuciones, Manola decidió acudir con Sergio Mayer Mori para explicarle su versión de la historia, a lo que el actual Capataz se limitó a escucharla y hacerla sentir apoyada.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos al nuevo Capataz de La Granja VIP, así como al elegido por Carolina Ross para ser el primer nominado de la segunda semana y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

