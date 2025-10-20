¿No aguantó ser peón? Fabiola Campomanes LLORA desconsolada en el Granero

Fabiola Campomanes inició la segunda semana en La Granja VIP llorando desconsoladamente en su nuevo dormitorio, el Granero. Se quedó sola en su cama tras las labores iniciales del día y, mientras los otros peones estaban en la cocina, ella dio rienda suelta a sus emociones.

La actriz y empresaria no habló con las cámaras, simplemente se quedó acostada y, cuando el sentimiento la embargó más, ocultó su rostro en la almohada mientras sollozaba. Posteriormente salió a observar a los animales en soledad, se lavó y salió de nuevo a meditar.

En redes sociales como X (antes Twitter), quienes siguen la transmisión 24/7 de La Granja VIP especularon que tal vez Fabiola no se sentía contenta con el rol de peón, tras solo una noche de haber quedado en tal posición. Sin embargo, un rato después, ella se desahogó con Jawy y le dio a entender que la carga emocional de participar en el reality show la estaba afectando.

Fabiola confesó que ha estado teniendo dolores de espalda y dice que eso la convierte en un blanco fácil para nominar porque “ya empezó" el juego. Le contó a Jawy que se olvida cómo es formar parte de un reality show y que sabe que puede hacer las cosas, pero no sabe a qué se enfrenta. “Yo que he sido de las personas que más defiende que la edad no importa, y ahorita sí me pesa. Ahorita sí valoro mucho más mi descanso, mi sueño”.

Jawy le dio la razón porque las dinámicas en La Granja VIP cambian continuamente y hay que adaptarse, además de aprender a soltar muchas cosas a la vez. También concordaron en que todo se vuelve más duro cuando ya hubo un primer eliminado.

Fabiola Campomanes será peón durante la segunda semana de La Granja VIP, en compañía de Lola Cortés, Lis Vega y Jawy Méndez. Este último fue el único del grupo que no mostró alegría por dormir en el Granero y hacer las primeras labores matutinas.