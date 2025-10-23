inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP 24/7
Video

“No es mi amiga”, dice Eleazar Gómez de Sandra Itzel después de traicionarla en La Asamblea

Sergio Mayer Mori y Omahi hablaron con Eleazar Gómez sobre la estrategia que siguió de última hora en La Asamblea, con la cual rompió sus alianzas.

La Granja VIP 24/7
Compartir
  •   Copiar enlace

Eleazar Gómez todavía tiene la intención de hablar con Sandra Itzel para arreglar las cosas tras haberla nominado en La Asamblea. Previamente, había pactado con ella que no le daría su voto. “Me siento mal con todos”, dijo, pero también está molesto con Kim Shantal.

La Granja VIP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×