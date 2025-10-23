“No es mi amiga”, dice Eleazar Gómez de Sandra Itzel después de traicionarla en La Asamblea
Sergio Mayer Mori y Omahi hablaron con Eleazar Gómez sobre la estrategia que siguió de última hora en La Asamblea, con la cual rompió sus alianzas.
Eleazar Gómez todavía tiene la intención de hablar con Sandra Itzel para arreglar las cosas tras haberla nominado en La Asamblea. Previamente, había pactado con ella que no le daría su voto. “Me siento mal con todos”, dijo, pero también está molesto con Kim Shantal.
