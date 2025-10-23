Eleazar Gómez, solo y AISLADO de los granjeros. ¿Se quedó SIN ALIADOS en La Granja VIP?

A unas horas de que Sandra Itzel, Kim Shantal y Fabiola Campomanes estallaran contra él, Eleazar Gómez pasó casi toda la mañana de jueves aislado del resto de los granjeros. Ya fuera en la terraza, en la Habitación Principal o en el comedor, se quedó en silencio y muy pensativo.

Eleazar Gómez se está quedando solo en La Granja VIP

Incluso cuando otros granjeros estaban desayunando en el comedor, Eleazar se sentó en la isla de cocina para no estar con ellos; Fabiola, La Bea, Jawy, El Patrón, Omahi y Sergio Mayer Mori estaban platicando juntos, mientras él los observaba a la distancia.

Hubo un momento en que Eleazar Gómez fue a recoger sus cosas al clóset y pasó junto a Sandra, Kim y Manola, quienes estaban hablando sobre él; se quedó en silencio mientras ellas continuaban su plática, solo bajando la voz un poco.

Para las 11:00 A.M., Eleazar solo había intercambiado palabras con Sergio Mori, El Patrón y el Tío Pepe. Los dos primeros señalaron que su estrategia de La Asamblea fue equivocada.