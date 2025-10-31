inklusion logo Sitio accesible
“No hace nada": Sergio Mori acusa a Eleazar Gómez de adjudicarse el trabajo de los otros

Frente a la cámara Sergio Mayer Mori balconeó a Eleazar Gómez, refiriendo que en las labores diarias se adjudica el trabajo del grupo.

Durante las labores matutinas de este viernes en La Granja VIP, Sergio Mayer Mori aprovechó para hablar con la cámara sobre cómo Eleazar Gómez “no hace nada”. Contó que Eleazar tenía solo un trabajo, que consistía en retirar paja, pero no lo cumplió.

