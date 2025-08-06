¿Un integrante de Ventaneando participará en La Granja VIP? Esto sabemos

¿Te imaginas a Pedrito Sola ordeñando vacas o Mónica Castañeda levantándose tempranísimo para sembrar? Estas celebridades parecen completamente ajenas a la vida de campo, por lo que sería súper interesante verlas entre los participantes de La Granja VIP.

Una publicación que hizo el equipo de Ventaneando en redes sociales nos hizo pensar en que alguno de sus conductores podría estar en el esperado reality show de TV Azteca.

Sergio Sepúlveda, de Venga La Alegría, así anunció en vivo el nuevo reality show La Granja VIP TV Azteca [VIDEO] De pantalones vaqueros, camisas a cuadros y sombreros vaqueros, los conductores de Venga La Alegría se vistieron de acorde al ambiente de campo para dar a conocer el nuevo reality show de TV Azteca, La Granja VIP.

¿Un integrante de Ventaneando se sumará a los participantes de La Granja VIP?

En las historias de Instagram de la cuenta oficial de Ventaneando, se publicó un breve clip donde nos cuentan que productores de La Granja VIP visitaron el foro. Y no fue cualquier visita, pues aparentemente estarían ahí para hacer una invitación.

“A que no saben a qué personaje vinieron a invitar a La Granja”, dijo Jimena Pérez “Choco” en el video. “No diré nombres, pero habrá señales”.

Además de Jimena y miembros del equipo detrás de La Granja VIP, aparecen Rosario Murrieta, Pedro Sola y Mónica Castañeda. En el video se dice que los invitados estaban ahí para “negociar con algún personaje” y que pronto tendremos más información.

Sin embargo, debemos recordar que esto no es una garantía de que algún conductor de Ventaneando vaya a aparecer en el nuevo reality show. Aunque el equipo de La Granja VIP haya acudido a hacer una invitación, ésta pudo haber sido declinada.

Por ahora, solo nos queda esperar a tener más información y soñar con ver a los conductores de Ventaneando como participantes. Sin duda, sería una oportunidad para conocer una faceta nunca antes vista de ellos, y seguramente nos llenarían de momentos icónicos.

Y, por si todavía no sabes de qué se trata La Granja VIP, aquí te lo explicamos. Es un reality show en el que un grupo de celebridades son despojadas de lujos y quedan al cuidado de una granja real en funcionamiento de manera 24/7. Ha sido un programa exitosísimo en decenas de países como Brasil, donde lleva 17 ediciones.