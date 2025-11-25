¿Van por el plan de Kike Mayagoitia? César Doroteo, Kim Shantal y La Bea hablan de las INSTRUCCIONES que podrían seguir
César Doroteo admitió que ya no confía en Sergio Mayer Mori, e incluso dice que su confianza hacia él se equipara a la que tiene con Eleazar Gómez.
En la fogata, César Doroteo, Kim Shantal y La Bea hablaron sobre la estrategia que les propuso Kike Mayagoitia con respecto a Sergio Mayer Mori. Teo también habló sobre su desilusión de la amistad que comenzaba a formar con el músico.
