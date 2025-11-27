César Doroteo creyó que no duraría más de 3 días en La Granja VIP. “Nos tocó peonaje y nadie nos hablaba”

Este jueves, César Doroteo y La Bea disfrutaron un desayuno exclusivo en la Habitación del Capataz. Ahí, hablaron sobre si alguien de los granjeros había desafiado la autoridad de Teo. También comentaron que ya llevan casi dos meses en La Granja VIP, aunque Teo pensó que sería de los primeros eliminados.

