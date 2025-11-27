El Patrón “reclama” a la maestra de cerámica en La Granja VIP porque “ARRUINÓ" su taza
Mira el divertido momento en que El Patrón se queja de cómo la maestra de alfarería “arruinó" la obra que él estaba haciendo con cerámica.
Este jueves 27 de noviembre, una maestra de alfarería impartió un taller para los granjeros y ellos tuvieron la oportunidad de experimentar con la arcilla. El Patrón estaba haciendo una taza de cerámica con un mensaje muy especial, pero dice que Isa, la instructora, le arruinó sus letras.
Galerías y Notas Azteca UNO