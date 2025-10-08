¿Qué tan grande está La Granja VIP? Tiktokers quedan impresionados con su tamaño

Este 8 de octubre arrancamos con la transmisión 24 horas de La Granja VIP con TikTok, donde 16 creadores de contenido están viviendo la experiencia que ofrece el nuevo reality show de TV Azteca. Una de las primeras cosas que notaron los influencers es el gran tamaño de esta granja completamente real.

Mallezaa revela qué tan grande está La Granja VIP, en transmisión con TikTok

Por primera vez, TikTok está haciendo una transmisión de 24 horas en colaboración con un reality show. Apenas los 16 creadores de contenido entraron a La Granja VIP, quedaron impresionados con los amplios espacios y el ambiente natural que predomina en este lugar.

Marielle Zannie, también conocida como Mallezaa, reveló que esta granja completamente real alcanza una extensión mayor a los 4,000 metros cuadrados. Es lo suficientemente grande como para que 400 personas trabajen en el terreno al mismo tiempo.

La Granja VIP tiene espaciosas áreas comunes en interiores, incluyendo sala, comedores y un gimnasio. En exteriores hay graneros y establo, por lo que se ha revelado. En la transmisión 24 horas por TikTok, veremos los espacios donde 16 celebridades dejarán el glamour por la vida de campo.

Aunque se siente como si La Granja VIP estuviera en medio de la nada, más de 70 cámaras se encargarán de que TODO lo que ocurra aquí se aprecie en la transmisión 24/7 de Disney+, a partir de este domingo.

¿Quiénes entraron a la experiencia de La Granja VIP y TikTok?

A continuación enlistamos a los creadores de contenido que están pasando 24 horas en La Granja VIP, para darnos un primer vistazo de lo que viviremos a partir de este domingo, 12 de octubre.

Puedes ver la transmisión de TikTok en el sitio web de Azteca UNO y en la cuenta oficial de La Granja VIP en esta red social.