¿Quiénes serán la pareja protagonista y quién será villano? Los granjeros se organizan para crear SU PROPIA TELENOVELA
¡Habrá una escena de infidelidad, una de amor prohibido y otra de madrastra malvada! Los granjeros se preparan para grabar una telenovela.
En La Granja VIP, podremos disfrutar una “telenovela” clásica mexicana con toque cómico, en la cual los granjeros serán actores, maquillistas, directores y vestuaristas. Ellos ya se están poniendo de acuerdo para desarrollar las tres escenas que les pidieron.
Galerías y Notas Azteca UNO