inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP 24/7
Video

¿Quiénes serán la pareja protagonista y quién será villano? Los granjeros se organizan para crear SU PROPIA TELENOVELA

¡Habrá una escena de infidelidad, una de amor prohibido y otra de madrastra malvada! Los granjeros se preparan para grabar una telenovela.

La Granja VIP 24/7
Compartir
  •   Copiar enlace

En La Granja VIP, podremos disfrutar una “telenovela” clásica mexicana con toque cómico, en la cual los granjeros serán actores, maquillistas, directores y vestuaristas. Ellos ya se están poniendo de acuerdo para desarrollar las tres escenas que les pidieron.

La Granja VIP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×