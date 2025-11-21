Kim Shantal narra por qué, de niña, ¡creía que su tío era DUEÑO DE DISNEYLAND!
Kim Shantal provocó carcajadas entre sus compañeros de La Granja VIP con una historia de las veces en que iba a Disneyland de niña.
Durante su guardia nocturna de la vaca “Jacinta”, Kim Shantal le contó a La Bea, César Doroteo, Kike Mayagoitia y Sergio Mori una divertida anécdota de su infancia. Como viajaba mucho desde Tijuana a Anaheim (donde se encuentra Disneyland), pensaba que su tío era el dueño del parque temático.
Galerías y Notas Azteca UNO