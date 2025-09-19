3 concursantes de La Granja VIP Chile que destacaron por sus polémicas: ¿se repetirá en México?

La Granja VIP Chile se estrenó un 10 de mayo del 2005 a través del Canal 13 y de inmediato se convirtió en un clásico de la televisión latina gracias a los escándalos de alto impacto que protagonizaron sus concursantes: ¡revive los pleitos que coronaron a 3 celebridades como los reyes de la polémica!

¿Cuáles fueron las 3 celebridades de La Granja Chile más polémicas?

Aislamiento, trabajo duro y muchas incomodidades fueron algunos de los ingredientes que le pusieron sabor a La Granja VIP Chile, un reality show sudamericano con celebridades que ahora se estrenará en México en medio de la emoción general.

La Granja VIP Chile, a 20 años de su estreno, aún es muy recordada entre los televidentes sobre todo por los pleitazos que se aventaron estas 3 celebridades en especial: ¡Alfredo Adame podría aprender mucho de ellos!

PAMELA DÍAZ

Apodada “La Fiera” por los encontronazos que tuvo sobre todo con Cathy Barriga , la modelo y conductora de televisión chilena Pamela Díaz se impuso en La Granja VIP Chile gracias a su personalidad fuerte y a su facilidad de explotar ante los conflictos: ¡no duró mucho en el reality, pero sus roces son recordados hasta el momento!

PABLO SCHILLING

El modelo y conductor de televisión Pablo Schilling se convirtió en una figura clave de La Granja VIP Chile gracias a sus controversias pero también a los constantes amoríos que protagonizó en el encierro: ¡su nombre fue sinónimo de ruido mediático en el mundo de los realities y hasta lo expulsaron de uno, pero luego se alejó de los reflectores!

GABRIEL “COCA” MENDOZA

“Coca” Mendoza, quien jugó con el equipo de futbol chileno Colo-Colo y después incursionó en la televisión, se consolidó como un participante de cuidado en La Granja VIP y, de hecho, llegó a la final tras estar en el centro de varias discusiones... ¡no ganó los 50 millones de pesos, pero sus peleas sí fueron míticas!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP México?