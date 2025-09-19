3 concursantes de La Granja VIP Chile que destacaron por sus polémicas: ¿se repetirá en México?
El reality show extremo llegó a Chile en el 2005 y estuvo repleto de chismes, ¿pasará lo mismo en México?
La Granja VIP Chile se estrenó un 10 de mayo del 2005 a través del Canal 13 y de inmediato se convirtió en un clásico de la televisión latina gracias a los escándalos de alto impacto que protagonizaron sus concursantes: ¡revive los pleitos que coronaron a 3 celebridades como los reyes de la polémica!
¿Cuáles fueron las 3 celebridades de La Granja Chile más polémicas?
Aislamiento, trabajo duro y muchas incomodidades fueron algunos de los ingredientes que le pusieron sabor a La Granja VIP Chile, un reality show sudamericano con celebridades que ahora se estrenará en México en medio de la emoción general.
La Granja VIP Chile, a 20 años de su estreno, aún es muy recordada entre los televidentes sobre todo por los pleitazos que se aventaron estas 3 celebridades en especial: ¡Alfredo Adame podría aprender mucho de ellos!
- PAMELA DÍAZ
Apodada “La Fiera” por los encontronazos que tuvo sobre todo con Cathy Barriga, la modelo y conductora de televisión chilena Pamela Díaz se impuso en La Granja VIP Chile gracias a su personalidad fuerte y a su facilidad de explotar ante los conflictos: ¡no duró mucho en el reality, pero sus roces son recordados hasta el momento!
- PABLO SCHILLING
El modelo y conductor de televisión Pablo Schilling se convirtió en una figura clave de La Granja VIP Chile gracias a sus controversias pero también a los constantes amoríos que protagonizó en el encierro: ¡su nombre fue sinónimo de ruido mediático en el mundo de los realities y hasta lo expulsaron de uno, pero luego se alejó de los reflectores!
- GABRIEL “COCA” MENDOZA
“Coca” Mendoza, quien jugó con el equipo de futbol chileno Colo-Colo y después incursionó en la televisión, se consolidó como un participante de cuidado en La Granja VIP y, de hecho, llegó a la final tras estar en el centro de varias discusiones... ¡no ganó los 50 millones de pesos, pero sus peleas sí fueron míticas!
¿Cuándo se estrena La Granja VIP México?
La fórmula que le dio éxito a La Granja VIP Chile está lista para repetirse en México, sobre todo porque Alfredo Adame se unió a la aventura y está listo para todo: trabajar, dar “patadas de bicicleta” e insultar a quien lo provoque: ¡no te pierdas el estreno de este reality el domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO!