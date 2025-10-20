“Se me hace una reverenda...": Kike Mayagoitia critica evaluación del Tío Pepe
Algunos de los granjeros, entre ellos Kike Mayagoitia, no están de acuerdo en que se les diera calificación negativa por dar de comer de más a los caballos.
Kike Mayagoitia, El Patrón, Omahi y Sandra Itzel tenían una pequeña confusión respecto a la comida correcta para los caballos. A raíz de eso, Kike expresó desacuerdo en que el Tío pepe los calificara negativamente el viernes por haber dado de comer de más a los equinos.
Galerías y Notas Azteca UNO