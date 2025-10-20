Kike Mayagoitia describe a Flor Rubio en una palabra y aclara “por qué se enoja con facilidad”
Kike Mayagoitia dio su opinión sobre Flor Rubio, su compañera en Venga La Alegría. También compartió un secreto de su trabajo.
Kike Mayagoitia platicó con La Bea, Kim Shantal, Alfredo Adame y Omahi sobre un secreto suyo de Venga La Alegría: diario estudia dos horas temas de cultura general, para vencer a sus compañeros en un juego de preguntas. También habló sobre la palabra que describe a Flor Rubio: apasionada.
