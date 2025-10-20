Kike Mayagoitia describe a Flor Rubio en una palabra y aclara “por qué se enoja con facilidad”

Kike Mayagoitia platicó con La Bea, Kim Shantal, Alfredo Adame y Omahi sobre un secreto suyo de Venga La Alegría: diario estudia dos horas temas de cultura general, para vencer a sus compañeros en un juego de preguntas. También habló sobre la palabra que describe a Flor Rubio: apasionada.

