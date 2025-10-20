Manola le promete a Jawy que NUNCA lo va a nominar en La Asamblea
Jawy, Alfredo Adame y Lola Cortés son los granjeros a quienes Manola Díez no traicionaría jamás, así lo prometió.
Mientras cocinaban juntos, Manola Díez y Jawy Méndez hablaron sobre cómo él terminó como peón a causa de ella. “No te lo hice por mal”, insistió Manola, aunque Jawy aclaró que no estaba molesto. Además, la granjera le confesó que no lo piensa nominar nunca, al igual que a Lola Cortés y Alfredo Adame.
Galerías y Notas Azteca UNO