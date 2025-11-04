Sergio disfruta la habitación del capataz, pero sorprende con disculpa pública

Sergio Mayer Mori celebra su triunfo y disfruta la habitación del capataz, pero en medio de la emoción decide detenerse y reflexionar. Frente a la cámara, toma un respiro y ofrece un mensaje sincero, disculpándose con la mamá de su hija por los comentarios que realizó dentro de la granja estas últimas semanas. Sin filtros ni ego, Sergio reconoce sus palabras y busca enmendar, demostrando que el juego es fuerte… pero el corazón también tiene lugar en la Granaja VIP.