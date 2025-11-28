Sergio Mori presenta: el TUTORIAL único y definitivo para limpiar el establo de las vacas en La Granja VIP

Aprovechando que en la semana 7 de La Granja VIP le tocó ser peón, Sergio Mayer Mori hizo un tutorial muy específico para aprender a limpiar los espacios de las vacas; incluyó instrucciones tan precisas como “shinear afuera” y “barnizadas de aguacaca”. También tuvo actuaciones especiales de La Bea y Fabiola Campomanes.