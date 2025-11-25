Sergio Mori quiere que César Doroteo lo mande a competir en El Duelo. “Para que te vengues”

Sergio Mayer Mori y César Doroteo platicaron sobre lo que podría pasar en El Duelo de este martes en La Granja VIP. También hablaron brevemente sobre el triunfo de Teo en la competencia de El Capataz. “El resultado opuesto hubiera sido lo peor de nuestras vidas”, dijo Sergio sobre la idea de que Eleazar Gómez fuera El Capataz.