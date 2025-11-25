Kim Shantal, ¿harta del reto de vivir sin electricidad? “No me agrada, no me apetece”
Kim Shantal expresó lo que, al parecer, otros granjeros también piensan: no les gustó para nada la idea de vivir sin electrodomésticos como en granja antigua.
Mientras participaba en la preparación del desayuno en su rol de peón, Kim Shantal aprovechó para soltar una queja del reto que los granjeros están enfrentando esta semana: hacer sus actividades sin electrodomésticos y bañarse al aire libre. Dice que no entiende por qué existe este reto.
Galerías y Notas Azteca UNO