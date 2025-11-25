¡INTRUSOS en El Granero! Mira la INVASIÓN DE BORREGOS en el dormitorio de los peones
Por un descuido, los borregos de La Granja VIP se metieron a El Granero, donde duermen los peones. Además, ¡se hicieron del baño ahí!
Kim Shantal le reclamó a Eleazar Gómez, el encargado de los borregos, porque estos animalitos se metieron a El Granero y se hicieron del baño ahí. Kim también le pidió al Tío Pepe que se hiciera de la vista gorda con este descuido, para cuando llegue la hora de evaluar a los granjeros el viernes.
