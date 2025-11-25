Alfredo Adame admite que HA TENIDO ANSIEDAD en La Granja VIP y pide ayuda a Lis Vega
Lis Vega prometió que ayudará a Alfredo Adame con técnicas de respiración que son útiles para calmar la ansiedad. Su consejo es “soltar, sanar y seguir”.
Alfredo Adame admitió que “dos o tres veces” ha sentido ansiedad al estar dentro de La Granja VIP, en especial cuando se queda sin hacer nada. “Me da ansiedad estar perdiendo el tiempo”, dijo. Por esa razón, pidió ayuda a Lis Vega con técnicas de respiración para calmarse.
La Granja VIP
Alfredo Adame
Lis Vega
