Eleazar Gómez confiesa que ya SUEÑA con las competencias en La Granja VIP. “Soñé que era El Capataz”
A Eleazar Gómez se le quedó tanto en la mente que perdió la competencia para ser El Capataz, que incluso soñó con un resultado diferente.
Después de desayunar, este martes Eleazar Gómez le contó a sus compañeros que tenía tan presente haber perdido la competencia de El Capataz ante César Doroteo, que soñó con que él tenía el codiciado puesto. El Patrón le dijo que es lógico soñar con las competencias después de tantos días “haciendo lo mismo”.
