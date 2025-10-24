Este fue el último mensaje que publicó exparticipante de La Voz que murió inesperadamente

El pasado fin de semana se conoció la triste noticia que confirmaba la muerte del cantante Joan Sebastián Alarcón. El artista colombiano había saltado a la fama tras participar en el reality “La Voz”, padecía una grave enfermedad y en sus redes sociales había denunciado negligencia médica.

Joan Sebastián Alarcón era un cantante oriundo de Colombia que en 2012 formó parte del reality junto al equipo que lideraba Ricardo Montaner. El joven le estaba dando forma a su trayectoria sobre los escenarios, además de impartir clases de canto por lo que su partida ha golpeado fuertemente en el ámbito artístico latinoamericano.

¿Qué le pasó a Joan Sebastián Alarcón?

Fue en 2024 cuando el artista colombiano fue diagnosticado con cáncer en el riñón por lo que inició un tratamiento y lucha que compartía a través de sus redes sociales. Sin embargo, la realidad de Joan Sebastián Alarcón cambiaría drásticamente en las últimas dos semanas cuando confirmó que la enfermedad estaba en estadio IV.

El pasado 13 de octubre, el cantante expuso en su cuenta de Instagram que había llegado hasta una famosa clínica de Barranquilla, Colombia, y llevaba horas sin ser atendido. En este punto, confirmó que le dieron un diagnóstico erróneo al afirmarle que padecía de cálculos renales pero, días después, Joan Sebastián Alarcón falleció.

¿Cuál fue el último mensaje que publicó Joan Sebastián Alarcón?

Tras conocerse la muerte de Joan Sebastián Alarcón, las redes sociales del músico se llenaron de mensajes de dolor de quienes disfrutaban de su talento y amistad. Sin embargo, lo que más impactó ha generado es el último posteo que había realizado antes de morir.

“ASESINOS! CLÍNICA PORTOAZUL BARRANQUILLA 30 horas esperando por ser atendido en @clinicaportoazulauna en Barranquilla! Teniendo un diagnóstico tan grave y crónico como Cáncer de células renales estadio IV y una reciente metástasis peritoneal compatible con carcinomatosis peritoneal…”, escribió el artista.

“La única forma viable que vemos para una atención digna y que no se sigan BURLANDO de los pacientes oncologicos y/o crónicos en este país! Cuánto más tengo que esperar para ser atendido! Nos están realizando el camino de la muerte en la institución! Teniendo supuestamente la póliza de salud @segurossura más COSTOSA y completas de este país, que puede esperarse para el resto de personas que no se puedan costear este servicio de salud ridículo que es más un lujo que otra cosa. Lujo que entre otras no sirvió de absolutamente nada nada”, sigue el escrito de Joan Sebastián Alarcón.

“HAGO RESPONSABLES A LOS MÉDICOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA @clinicaportoazulauna DE MI ESTADO DE SALUD, DE MI MUERTE SI ASÍ SUCEDE EN ESTOS DÍAS, PERSONAL QUE DE UNA U OTRA FORMA HAN HECHO PARTE DEL CIRCO TAN DEPLORABLE Y DEL CALVARIO QUE NOS HAN HECHO VIVIR! ASESINOS RESPONDAN!”, sentenció el artista colombiano días antes de que se confirmara su deceso.