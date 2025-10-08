César Doroteo se convirtió en un dulce granjero con este fan art de La Granja VIP: FOTO

César Doroteo, celebridad de La Granja VIP , se convirtió en la inspiración ideal para una ilustradora que se imaginó con un tierno dibujo cómo se vería el querido influencer vestido de vaquero en este reality campestre de TV Azteca: ¡este fue el resultado!

¿Cómo es el fan art de César Doroteo en La Granja VIP que conquistó al influencer?

César Doroteo es una de las personalidades de Internet más populares en México y, por lo tanto, no nos resulta extraño que todo su fandom se uniera desde el primer momento para desearle las mejores vibras rumbo a La Granja VIP.

Teo, quien por cierto se prepara en el gimnasio para superar con éxito todos los retos extremos que le esperan, ya recibió muchísimos regalos tanto físicos como virtuales ; la ilustradora Anna Esper, por ejemplo, le envió una imagen que el influencer compartió visiblemente ilusionado en sus historias de Instagram.

INSTAGRAM/cesardoroteo

"¡Gracias por esta belleza @annatwork! ¡Vamos con todo!”, escribió César Doroteo para acompañar el fan art en el que, con un estilo cute y colores vibrantes, el influencer vestido de vaquero abraza una gallina rodeado de naturaleza: ¡una ternura!

Teo, quien días antes compartió una curiosa imagen elaborada con inteligencia artificial (IA) que mostró cómo luciría como granjero sexy en La Granja VIP, comprobó con este gesto que es una celebridad viral muy cercana con sus fans y está muy al pendiente de todos sus gestos de cariño: ¡mucha suerte!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP, el reality show de TV Azteca que se convirtió en la sensación viral del momento, se estrena el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas este reto extremo que estará lleno de chismes y dinámicas!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: