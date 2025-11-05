"¿Ya se olvidaron de mí?": Kike Mayagoitia manda un emotivo mensaje a su familia
Kike Mayagoitia se tomó un momento para expresar a su familia cuánto los extraña y para confesar el tipo de ansiedad “dramática” que a veces le da.
En un momento que tuvo en soledad, Kike Mayagoitia aprovechó para agradecer al público por salvarlo de la eliminación y para recordarle a su esposa e hijos cuánto los ama. Confesó que en un encierro como el de La Granja VIP puede llegar a tener pensamientos “dramáticos”, como si su familia “se olvidó" de él o qué está pasando afuera.
