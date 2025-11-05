El Patrón confiesa cómo se sintió tras ser derrotado por Teo en El Duelo

En “El Cacaraqueo” del martes, El Patrón fue uno de los invitados que platicó con La Bea, Kim Shantal y César Doroteo. Aclaró que nunca se sintió enojado o frustrado por haber sido derrotado por Teo en “El Duelo”. “César es un formidable competidor, lo ha demostrado todas las semanas”, dijo.

