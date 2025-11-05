El Patrón confiesa cómo se sintió tras ser derrotado por Teo en El Duelo
Durante “El Cacaraqueo”, El Patrón reafirma que deseaba enfrentarse con “uno de los mejores” en El Duelo, y elogió que César Doroteo ha sido un gran competidor.
En “El Cacaraqueo” del martes, El Patrón fue uno de los invitados que platicó con La Bea, Kim Shantal y César Doroteo. Aclaró que nunca se sintió enojado o frustrado por haber sido derrotado por Teo en “El Duelo”. “César es un formidable competidor, lo ha demostrado todas las semanas”, dijo.
