El Patrón confiesa cómo se sintió tras ser derrotado por Teo en El Duelo

Durante “El Cacaraqueo”, El Patrón reafirma que deseaba enfrentarse con “uno de los mejores” en El Duelo, y elogió que César Doroteo ha sido un gran competidor.

En “El Cacaraqueo” del martes, El Patrón fue uno de los invitados que platicó con La Bea, Kim Shantal y César Doroteo. Aclaró que nunca se sintió enojado o frustrado por haber sido derrotado por Teo en “El Duelo”. “César es un formidable competidor, lo ha demostrado todas las semanas”, dijo.

