Este es el calendario de pago de las pensiones del IMSS y el ISSSTE para diciembre 2025

Falta muy poco para las fiestas de fin de año por lo que miles de adultos mayores están expectantes sobre el último pago del año en cuanto a las pensiones.

Miles de adultos mayores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibirán su depósito de pensión. Este es un ingreso muy esperado que permitirá a muchos poder terminar el año con tranquilidad y prepararse para los festejos.

De esta manera el IMSS y el ISSSTE ya han confirmado la fecha oficial del pago de pensiones 2025, para que los beneficiarios puedan planificar sus gastos y organizar sus finanzas.

Cabe destacar que las instituciones manejan esquemas diferentes ya que el IMSS realiza los depósitos al inicio de cada mes y el ISSSTE los adelanta un día antes de que inicie el nuevo periodo. Esta diferencia es importante para evitar confusiones entre los derechohabientes.

¿Cómo es el calendario de pago de IMSS e ISSSTE?

Calendario del IMSS 2025

Para el IMSS, el pago correspondiente a diciembre se efectuará el lunes 1:

Diciembre: lunes 1

X Pago del IMSS.

Calendario del ISSSTE 2025

En el caso del ISSSTE, el depósito de mayo se realizará el viernes 28 de noviembre:

Diciembre: viernes 28 de noviembre

X Pago del ISSSTE.

Esta es una forma en la que el IMSS y el ISSSTE, siguen trabajando en su compromiso con el bienestar de los pensionados, quienes podrán recibir su último pago del año justo a tiempo para disfrutar las fiestas y compartir con sus seres queridos.

¿Cómo actuar si el depósito no llega?

Por lo general los pagos se realizan sin demoras pero tienes que verificar puntualmente la recepción del depósito. En caso de no haberlo recibido en la fecha indicada, es importante actuar de inmediato para resolver la situación.

En el caso del IMSS:

Vía telefónica: Llama al 800 623 23 23 y selecciona la opción 3 para atención a pensionados.

También puedes acudir presencialmente a la Subdelegación o Unidad de Medicina Familiar más cercana, donde podrás revisar el estado de tu pago y llenar una solicitud por pagos no cobrados.

En el caso del ISSSTE:

Debes ira un módulo de atención al derechohabiente, presenta tus datos y formaliza tu queja para que sea revisada por el área correspondiente.

En línea o por teléfono:

- Usa el Buzón Virtual de Atención a Derechohabientes.

- O comunícate al 55 4000 1000 para levantar tu reporte, el cual será canalizado para su pronta solución.

