El Buen fin confirma ajuste de FECHAS para este 2025; así cambia en relación al año pasado

Todo está listo para que millones de personas alrededor de la República Mexicana disfruten de un periodo por demás llamativo en cuanto a compras y ventas se refiere. El Buen Fin 2025 está a la vuelta de la esquina, por lo que aquí conocerás el ajuste de fechas que se realizó en relación a ediciones anteriores.

Como sabes, El Buen Fin es considerado el fin de semana más barato del año, pues son decenas de tiendas departamentales las que se unen a esta causa para entregar ofertas y descuentos al por mayor que pueden ser aprovechados por los más chicos y grandes del hogar.

¿El Buen Fin tendrá fechas distintas este año?

Para poner un poco de contexto, vale decir que, desde su inauguración en el 2010, El Buen Fin se caracterizó por establecerse durante la tercera semana de noviembre y solamente por tres días; es decir, contando viernes, sábado y domingo. Para esta edición 2025, las cosas serán totalmente distintas.

Y es que, con el objetivo de celebrar los XV años de este evento, los administradores de El Buen Fin 2025 dijeron adiós al periodo de tres días y, durante este año, serán cinco los días en los que habrá descuentos y ofertas en distintas tiendas no solo en la CDMX, sino en el resto del país.

Otro punto a detallar es que, en esta ocasión, el evento se recorrió una semana, por lo que se celebrará del jueves 13 y hasta el lunes 17 de noviembre, coincidiendo así con el megapuente que las y los estudiantes de la Secretaría de Educación Pública tendrán durante estas fechas.

¿Qué es El Buen Fin?

Se trata de un evento que se caracteriza por contar con ofertas y descuentos en distintos apartados como la tecnología, aparatos eléctricos, comida para mascotas, alimentación y ropa en general. Aquí, miles de tiendas físicas y en línea aprovechan para colocar ofertas de las que pocas personas se pueden resistir.