¿Es de gravedad? Canelo le pega tremendo mordidón en el brazo a El Patrón en La Granja

Alberto del Río vivió un momento tenso al recibir tremendo mordidón del Canelo, cuando lo llevaba de las caballerizas hacia afuera a fin de poder limpiar su espacio. Debido a lo anterior, El Patrón se molestó con el caballo, a quien durante el camino lo fue regañando. Conoce la tregua que hizo el luchador con Eleazar Gómez.

El Patrón se llevó tremenda sorpresa al recibir la mordida del caballo, del cual mencionó que ha estado rejego desde hace un par de días. Del Río tuvo la herida en el brazo derecho, aunque no de gravedad, por lo que después de atar a Canelo se fue a lavar, a fin de evitar una posible infección. Así fue el momento en el que Alberto y Eleazar Gómez iniciaron su confrontación.

Captura de Pantalla Alberto del Río recibió una mordida del caballo Canelo en el brazo y uno ligero en una de las nalgas

“Se llevaron a su novia. Anda tirando mordidas, no se quiere dejar poner el almartigón, pero bueno parte de”, comentó el luchador a Manola Díez y a Bea. Posteriormente, El Patrón lo comenzó a peinar, pese a que se puso rejego en más de una ocasión, e incluso le llegó a pegar otra mordida en una de las nalgas.

La lista de nominados de la quinta semana de la Granja VIP

Los primeros nominados de la quinta semana fueron Eleazar Gómez, Lis Vega y Manola Díez, luego de que el miércoles 12 Fabiola Campomanes se salvara gracias al huevo dorado, al igual que Sergio Mayer Mori.

Por lo anterior, Sergio Mayer salvó a Lis Vega y traicionó a Alfredo Adame, quien a su vez hizo lo propio con César Doroteo, después del primer viernes de doble traición. Así queda la lista de nominados:



Eleazar Gómez Lis Vega Alfredo Adame César Doroteo.

La gala donde conoceremos al quinto eliminado arranca este domingo en punto de las 8 de la noche. Para no perderte ningún segundo de lo que pasa en la Granja VIP puedes consultar las redes sociales o la señal de Azteca UNO, así como ver el 24/7 por Disney Plus.