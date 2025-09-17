Sin miedo a nada y con un ‘ejército de mariposas’, así llega Sandra Itzel a La Granja VIP
La actriz reconoció que llega a La Granja VIP con una pequeña ‘ventaja’ por ser oriunda de Hidalgo.
¡Confirmado! La actriz Sandra Itzel formará parte de la nueva temporada de La Granja VIP, en donde compartirá estancia con otros famosos e influencers, hecho que no la pone nerviosa, pues está convencida que sus fans no la abandonarán a lo largo de su estadía del reality. “Esto es lo que yo quería, que mi ejército de mariposas me conozca tal cual soy”, externó.
¡Así revelaron a Sandra Itzel como la cuarta granjera de La Granja VIP!
La actriz se catalogó como “valiente, transparente, buena amiga y compañera”, características que, a su parecer, la harán triunfar en la nueva producción de la televisora del Ajusco. Además, reconoció que llega con una pequeña ‘ventaja’ por ser oriunda de Hidalgo. “Yo vengo de familia de rancho, y aunque no me tocó el conocimiento que tenían mis bisabuelos, he estado recolectado las historias porque yo voy a llegar preparada”, aseveró.
La actriz alcanzó el estrellado por haber participado en diferentes telenovelas y series de televisión como ‘El Señor de los Cielos’. Además, ha incursionado en su carrera como cantante y bailarina, por un tiempoformó parte de la Sonora Dinamita. En este nuevo reto estará acompañada de Alfredo Adame, Jawy Méndez y Kim Shantal.
¿Cuándo inicia La Granja VIP?
La reality será conducido por Adal Ramones y se estrenará el 12 de octubre. Se prevé que tenga una duración de 10 semanas, es decir, alrededor de 2 meses y medio en donde veremos a creadores de contenido y estrellas de la televisión nacional enfrentándose a desafíos físicos y emocionales mientras realizan labores reales de campo. Por otra parte, a 24 días del estreno, se ha dado conocer que Ferka, Lola Cortés, Rey Grupero, Linet Puente y Flor Rubio ocuparán los puestos de críticos
Aunque aún no se tiene claro cuándo anunciarán al siguiente participante de La Granja VIP, usuarios de redes sociales han especulado que se tratará del exfinalista de MasterChef Celebrity, Carlos Quirarte, o el youtuber César Doroteo, mejor conocido como Teo, quién saltó a la fama por hacer dupla con Ricardo Peralta.