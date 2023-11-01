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FOTOS | Julieta se despide de La Isla tras librar duras batallas

Una de las desafiantes más destacadas se despide de La Isla. Tras librar duras batallas, Julieta se ve superada por Gualy en la Última Batalla. #RexonaLaIsla

Por: Daniel Menes

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