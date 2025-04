La Mole reacciona al video donde ‘El Tío Rober’ y ‘El Cojo Feliz’ buscan a la mamá de Adrián Marcelo para entrevistarla

En días pasados les informamos que ‘El Tío Rober’ y ‘El Cojo Feliz’ estaban en búsqueda de la madre de Adrián Marcelo para poder entrevistarla, tal como lo hizo en su momento el creador de contenido con la madre de Gala Montes, pero ¿cómo reaccionó ‘La Mole’, amigo de Adrián Marcelo?

¿El Tío Rober y El Cojo Feliz quieren entrevistar a la madre de Adrián Marcelo?

En redes sociales ‘El Tío Rober’ y ‘El Cojo Feliz’ compartieron un video en donde revelan que están en busca de la mamá del influencer para hacerle una entrevista. “¡Te estamos buscando! Si de tus entrañas salió este sujeto (Adrián Marcelo), tenemos algo para ti, 350 mil 100 pesos por una entrevista“.

“¡Contáctanos! ¡Hay dinero del bueno! ¡Ayúdenos a compartir este video para que se entere de la oferta! ¡Mamá de Adrián Marcelo, te esperamos! ¡Abrazo, amigo!”, concluyeron.

¿Cómo reacciono ‘La Mole’? Ante el llamado de ‘El Tío Rober’ y ‘El Cojo Feliz’ a la madre de Adrián Marcelo, el mejor amigo de este, Iván Fematt ‘La Mole’, reaccionó durante una transmisión en redes sociales. “Al Tío Rober y al buen Cojo no les alcanza el dinero”, fue lo primero que dijo.

“¿Por qué? No es de mam…, pero la mamá de mi compadre, mi tía, le cuelga la ver… de lana. No es por andar de hocicón”, resaltó el también conductor y agregó que “la señora, mi tía, es una señorita, crío cinco hijos exitosos. El papá de Adrián es un viejo chin…, de esos señores ver…, la mamá ni ve las redes, vive en su quinta, no le falta nada”.

Por último ‘La Mole', mejor amigo de Adrián Marcelo, aseguró que es gracioso el video de sus colegas, “sé que aquellos lo hicieron por cag… el palo, no lo van a cag… porque además da risa, a mí me da risa”. ( Mira el video completo )

