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FOTOS | ¡Celebridades del pop de los 90´s en La Palabra Secreta!

Gerardo y Cecilia tienen un sueño por cumplir... ¡Y llegaron a La Palabra Secreta dispuestos a ganar mucho dinero para poder cumplirlo! ¿Lo lograron?

Por: Italia Tapia

Gerardo y René jugaron y les fue excelente en La Palabra Secreta.
Bellísima conductora de La Palabra Secreta, Lolita Cortés.
Alex de “Magneto” llegó a La Palabra Secreta para ayudar a Gerardo a ganar miles de pesos.
A Gerardo le gustan los juegos mentales y lo demostrará en La Palabra Secreta.
René tiene toda la actitud para ayudar a Cecilia a ganar mucho dinero en La Palabra Secreta.
Cecilia es una gran mujer y prueba de ello es que desea ganar mucho dinero en La Palabra Secreta para invertirlo en su negocio de joyería.
Alex y Gerardo demostrarán su habilidad con las palabras en La Palabra Secreta.
René y Cecilia pondrán mucha atención para poder descifrar todas las palabras en La Palabra Secreta.
El juego de mano a mano en La Palabra Secreta se puso interesante, René y Cecilia jugaron muy bien en la primera ronda.
¿Será que René es bueno describiendo las palabras en La Palabra Secreta?
Alex está demostrando que su habilidad mental ha sido de gran ayuda en La Palabra Secreta.
¡Qué buen equipo hicieron Alex y Gerardo en La Palabra Secreta!
¡Hubo cambio de celebridades! Cecilia jugó con Alex en el juego de la contraseña en La Palabra Secreta.
Cecilia está en busca de esa gran recompensa, ¿lo logrará? | La Palabra Secreta
Gerardo está jugando muy bien, ese viaje en familia lo consigue sí o sí. | La Palabra Secreta
El juego de la contraseña se puso divertido y dinámico, ¿René y Cecilia jugaron bien? |La Palabra Secreta
¡Vaya que René le está poniendo mucho corazón e ingenio al juego en La Palabra Secreta!
Gerardo tiene mucha confianza, los puntos van en aumento en La Palabra Secreta.
¡Qué bien la pasamos en La Palabra Secreta! Es genial...
Alex lo está dando todo para que Gerardo logre ganar en La Palabra Secreta.
Gerardo logró ganar... ¡Ahora tiene que elegir entre Alex y René! |La Palabra Secreta
René no fue elegido por Gerardo, se divirtió mucho en La Palabra Secreta.
René hizo un excelente juego en La Palabra Secreta.
Alex fue elegido por Gerardo para que lo acompañe en la escalera del dinero en La Palabra Secreta.
Gerardo tiene que pensar muy bien sus pistas, ¿cuánto logrará ganar en La Palabra Secreta?
Alex está siendo muy certero con sus respuestas, ¡lo está haciendo muy bien! |La Palabra Secreta
Alex y Gerardo jugaron excelente, ¡lo lograron! |La Palabra Secreta
¡Un gran juego, las palabras fueron descifradas de la manera correcta! |La Palabra Secreta
Gerardo logró llevarse 25,000 pesos en La Palabra Secreta, podrá hacer el viaje en familia que tanto deseaba. ¡Felicidades!
¡Vivimos un increíble juego de palabras junto a René y Alex en La Palabra Secreta!
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Gerardo y René jugaron y les fue excelente en La Palabra Secreta.
Bellísima conductora de La Palabra Secreta, Lolita Cortés.
Alex de “Magneto” llegó a La Palabra Secreta para ayudar a Gerardo a ganar miles de pesos.
A Gerardo le gustan los juegos mentales y lo demostrará en La Palabra Secreta.
René tiene toda la actitud para ayudar a Cecilia a ganar mucho dinero en La Palabra Secreta.
Cecilia es una gran mujer y prueba de ello es que desea ganar mucho dinero en La Palabra Secreta para invertirlo en su negocio de joyería.
Alex y Gerardo demostrarán su habilidad con las palabras en La Palabra Secreta.
René y Cecilia pondrán mucha atención para poder descifrar todas las palabras en La Palabra Secreta.
El juego de mano a mano en La Palabra Secreta se puso interesante, René y Cecilia jugaron muy bien en la primera ronda.
¿Será que René es bueno describiendo las palabras en La Palabra Secreta?
Alex está demostrando que su habilidad mental ha sido de gran ayuda en La Palabra Secreta.
¡Qué buen equipo hicieron Alex y Gerardo en La Palabra Secreta!
¡Hubo cambio de celebridades! Cecilia jugó con Alex en el juego de la contraseña en La Palabra Secreta.
Cecilia está en busca de esa gran recompensa, ¿lo logrará? | La Palabra Secreta
Gerardo está jugando muy bien, ese viaje en familia lo consigue sí o sí. | La Palabra Secreta
El juego de la contraseña se puso divertido y dinámico, ¿René y Cecilia jugaron bien? |La Palabra Secreta
¡Vaya que René le está poniendo mucho corazón e ingenio al juego en La Palabra Secreta!
Gerardo tiene mucha confianza, los puntos van en aumento en La Palabra Secreta.
¡Qué bien la pasamos en La Palabra Secreta! Es genial...
Alex lo está dando todo para que Gerardo logre ganar en La Palabra Secreta.
Gerardo logró ganar... ¡Ahora tiene que elegir entre Alex y René! |La Palabra Secreta
René no fue elegido por Gerardo, se divirtió mucho en La Palabra Secreta.
René hizo un excelente juego en La Palabra Secreta.
Alex fue elegido por Gerardo para que lo acompañe en la escalera del dinero en La Palabra Secreta.
Gerardo tiene que pensar muy bien sus pistas, ¿cuánto logrará ganar en La Palabra Secreta?
Alex está siendo muy certero con sus respuestas, ¡lo está haciendo muy bien! |La Palabra Secreta
Alex y Gerardo jugaron excelente, ¡lo lograron! |La Palabra Secreta
¡Un gran juego, las palabras fueron descifradas de la manera correcta! |La Palabra Secreta
Gerardo logró llevarse 25,000 pesos en La Palabra Secreta, podrá hacer el viaje en familia que tanto deseaba. ¡Felicidades!
¡Vivimos un increíble juego de palabras junto a René y Alex en La Palabra Secreta!
Gerardo y René jugaron y les fue excelente en La Palabra Secreta.
Bellísima conductora de La Palabra Secreta, Lolita Cortés.
Alex de “Magneto” llegó a La Palabra Secreta para ayudar a Gerardo a ganar miles de pesos.
A Gerardo le gustan los juegos mentales y lo demostrará en La Palabra Secreta.
René tiene toda la actitud para ayudar a Cecilia a ganar mucho dinero en La Palabra Secreta.
Cecilia es una gran mujer y prueba de ello es que desea ganar mucho dinero en La Palabra Secreta para invertirlo en su negocio de joyería.
Alex y Gerardo demostrarán su habilidad con las palabras en La Palabra Secreta.
René y Cecilia pondrán mucha atención para poder descifrar todas las palabras en La Palabra Secreta.
El juego de mano a mano en La Palabra Secreta se puso interesante, René y Cecilia jugaron muy bien en la primera ronda.
¿Será que René es bueno describiendo las palabras en La Palabra Secreta?
Alex está demostrando que su habilidad mental ha sido de gran ayuda en La Palabra Secreta.
¡Qué buen equipo hicieron Alex y Gerardo en La Palabra Secreta!
¡Hubo cambio de celebridades! Cecilia jugó con Alex en el juego de la contraseña en La Palabra Secreta.
Cecilia está en busca de esa gran recompensa, ¿lo logrará? | La Palabra Secreta
Gerardo está jugando muy bien, ese viaje en familia lo consigue sí o sí. | La Palabra Secreta
El juego de la contraseña se puso divertido y dinámico, ¿René y Cecilia jugaron bien? |La Palabra Secreta
¡Vaya que René le está poniendo mucho corazón e ingenio al juego en La Palabra Secreta!
Gerardo tiene mucha confianza, los puntos van en aumento en La Palabra Secreta.
¡Qué bien la pasamos en La Palabra Secreta! Es genial...
Alex lo está dando todo para que Gerardo logre ganar en La Palabra Secreta.
Gerardo logró ganar... ¡Ahora tiene que elegir entre Alex y René! |La Palabra Secreta
René no fue elegido por Gerardo, se divirtió mucho en La Palabra Secreta.
René hizo un excelente juego en La Palabra Secreta.
Alex fue elegido por Gerardo para que lo acompañe en la escalera del dinero en La Palabra Secreta.
Gerardo tiene que pensar muy bien sus pistas, ¿cuánto logrará ganar en La Palabra Secreta?
Alex está siendo muy certero con sus respuestas, ¡lo está haciendo muy bien! |La Palabra Secreta
Alex y Gerardo jugaron excelente, ¡lo lograron! |La Palabra Secreta
¡Un gran juego, las palabras fueron descifradas de la manera correcta! |La Palabra Secreta
Gerardo logró llevarse 25,000 pesos en La Palabra Secreta, podrá hacer el viaje en familia que tanto deseaba. ¡Felicidades!
¡Vivimos un increíble juego de palabras junto a René y Alex en La Palabra Secreta!

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