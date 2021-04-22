La Voz Senior: Te presentamos a quienes serán los nuevos coaches.

La Voz Senior está de regreso y te presentamos a los coaches de la nueva temporada del reality show. Este 27 de abril, seremos testigos del estreno de la nueva temporada del programa que busca talento en personas mayores.

Belinda y María José repetirán como coaches, pero Camilo y Mau y Ricky dejarán de ocupar las sillas más famosas de la televisión abierta en México.

Serán Ricardo Montaner y Yahir quienes se sumen como coaches, pues ambos ya tienen experiencia en la competencia porque han participado en ediciones anteriores de esta búsqueda de talento.

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Luego de la gran final de La Voz Kids, este lunes 26 de abril, los seguidores de La Voz no esperarán a para poder sintonizar La Voz Senior, ya que iniciará al otro día, el 27 de abril en punto de las 19:30 horas.

La Voz Kids llega a su fin

Este lunes 26 de abril finaliza la nueva temporada de La Voz Kids en donde Belinda, María José, Camilo y Mau y Ricky cuentan con dos participantes para poder aspirar al triunfo.

En esta temporada han sorprendido las voces de varios pequeños que han sido comparados con importantes estrellas internacionales como Luis Miguel, Pedrito Fernández, Selena Quintanilla y Ricardo Montaner.

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