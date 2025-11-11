“Caramelo” Cruz contó por qué terminó con Manelyk: “No iba a comprarle carteras de $10 mil o $5 mil dólares”

El influencer y modelo dominicano Carlos “Caramelo” Cruz decidió dar su versión sobre el fin de su relación con la mexicana Manelyk González, reconocida influencer, actriz, modelo y empresaria. Durante una conversación con sus compañeros en el nuevo reality de Alofoke, donde participa como invitado sorpresa, Cruz habló sin filtros sobre las diferencias que marcaron la ruptura.

Caramelo explica las razones de la separación

El dominicano aseguró que, aunque Manelyk fue una excelente persona con él, se equivocó al pensar que él cumpliría todos sus caprichos: “Yo le llegué a hacer su par de regalos y la trataba vacano, pero si no estábamos viviendo juntos, no iba a comprar carteras de 10 mil o 5 mil dólares”, expresó.

Cruz aclaró que no tenía inconvenientes en hacerle obsequios, pero consideraba que no era el momento adecuado, ya que apenas estaban iniciando su relación. “A la mujer uno le da todo, hasta más, pero nos estábamos conociendo. Yo no voy a sacar todo lo mío para darlo”, le dijo a Andy De La Cruz, conocido como “La Fruta”, y al comediante Carlos Montesquieu.

El influencer añadió que, si bien el hombre debe responder por su hogar, primero necesita una relación estable y real.

La respuesta de Manelyk González

Tras las declaraciones de Cruz en el reality dominicano, Manelyk González salió a dar su versión a través de Instagram: “Les pido a los fans de Carlos que dejen de usar mi nombre, enviando mensajes falsos que no vienen de mí. Yo no estoy mandando nada a esos chats ni tengo nada que ver con lo que está pasando en esa casa. No quiero que me relacionen con eso”.

La modelo mexicana también pidió públicamente a los seguidores de Caramelo que dejaran de vincularla con él, asegurando que entre ambos ya no existe ningún tipo de relación.

Caramelo brilla en Alofoke

Más allá de la polémica, Carlos Cruz ha logrado destacar en el reality de Alofoke. Durante su participación, estableció un récord acumulando más de 21,000 puntos, generando gran impacto en redes sociales con el hashtag #ElSoltero. Para muchos, si hubiese estado desde el inicio del programa, habría sido uno de los favoritos para ganar el concurso con facilidad.

