Irma “El Huracán” de “La Reina del Flow” será mamá

La exitosa producción "La Reina del Flow" sigue generando sorpresas para sus fanáticos, y esta vez la noticia trasciende la pantalla. La actriz Mariana Gómez, reconocida mundialmente por interpretar a la impetuosa "El Huracán" Irma en las tres temporadas de la serie colombiana, anunció oficialmente la llegada de su primer hijo.

¿Quién confirmó la noticia del embarazo de Mariana Gómez?

El anuncio se produjo en un escenario cargado de emoción durante su show musical "Las Bartenders", en Bogotá. La artista sorprendió al público presente al enseñar su abultada pancita. Tras su sorpresiva aparición física, Mariana utilizó su cuenta de Instagram para compartir la noticia con sus millones de seguidores:

“El amor es milagroso. Mi realidad supera en varios niveles lo que algún día soñé. Gracias Dios”.

Durante el show, la actriz aprovechó para enviar un mensaje de esperanza a sus seguidoras: “Señoritas, no pierdan la fe. Justo cuando yo estaba dejando de creer, llegó a mi vida un hombre maravilloso, un hombre que me ve, un hombre que me escucha. Sé que tienen muchas preguntas, pero no es necesario tener todas las respuestas”.

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¿Qué pasará con Irma en “La Reina del Flow”?

La historia de "El Huracán" Irma podría no haber terminado. Caracol Televisión ha dejado abierta la posibilidad de que la trama continúe, sugiriendo una extensión de su personaje próximamente. El embarazo de la actriz añade una capa de interés sobre cómo los guionistas podrían integrar este nuevo capítulo de su vida real en la ficción.

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¿Elenco de “La Reina del Flow” anunció su gira?

A la par de esta noticia personal, la franquicia de "La Reina del Flow" ha confirmado una ambiciosa gira por Latinoamérica.

Argentina



Chile



Colombia



Costa Rica



Ecuador



El Salvador



Guatemala



México



Paraguay



Perú



Venezuela

Elenco previsto:

Se cree que encabezará la lista Carlos Torres, acompañado de otros integrantes fundamentales como María José Vargas, Juan Manuel Restrepo, Kevin Bury, Juan Palau y Jay Torres.