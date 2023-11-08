Laura León y Jon Secada se suman al elenco de los 90´s Pop Tour

Antes de terminar el año, el 90 's Pop Tour se presentará de nueva cuenta en la Arena Ciudad de México, el próximo 2 de diciembre. En donde, no solo Jon Secada se unirá al exitoso proyecto, sino también, nada menos que Laura León, quien por cierto, el fin de semana pasado, renunció al musical ‘Lagunilla Mi Barrio’.

Sí, señor. Claro que sí, imagínate, todo es posible en el 90 ‘s Pop Tour, estamos muy contentos, emocionados y probablemente las canciones tengan un toque navideño. Imagínate ‘Suavecito’ en villancico

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¿Quién más se suma al elenco?

Alex Sirvent y Mercurio, se reintegran al 90 's Pop Tour, y según este último, su hermana Paty Sirvent, no ha descartado del todo reunirse con sus compañeras de Jeans, ahora JNS.

Es una mujer tan dedicada a su familia, tan dedicada al proyecto que tiene con los niños, a sus canciones, ellas se han reunido varias veces con ella y han platicado ‘oye, vente’, no se ha dado. Yo creo que, es una cuestión de tiempos y bueno, ustedes no me dejarán mentir hay un cariño, un amor, ellas son amigas desde que tienen 14 años

En otros temas, Sergio O'Farril, integrante de Kabah, compartió la emoción que sintió hace unos días al asistir a la renovación de votos de su amiga María José y su esposo Mauricio García, tras cumplir 20 años de casados.

Tuve la oportunidad de estar en la primera y en la segunda boda, para mí fue muy lindo verlos como familia, ver a Valeria, obviamente, tan feliz, enfiestada con sus propias amigas y ver a toda su familia festejando con todos sus amigos

¿Cuándo regresan a los escenarios?

El 90 's Pop Tour Christmas Party, llegará a la Arena Ciudad de México, el próximo 2 de diciembre.

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