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En Vivo

La exitosa Laura Pausini ha aprendido a mantener los pies en la tierra

Tras los 20 años de éxito que ha tenido la italiana, Laura Pausini, así nos cuenta cómo fue que aprendió a mantener los pies en la tierra gracias a su madre.

Por: Maria Fernanda Aguilar

Laura Pausini ha cosechado decenas de éxitos tras los 20 años que lleva de carrera, la italiana ha alcanzado grandes reconocimientos por su trayectoria y aun así, la cantante ha sabido mantener los pies sobre la tierra. En otros temas, nos platicó algunas anécdotas con su hija, pues no es su fan.

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