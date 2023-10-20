Laura Zapata responde a quienes la acusan de ser la autora intelectual de su secuestro

Nuestra querida Pati Chapoy le hizo una extraordinaria entrevista a Laura Zapata, donde la actriz habló de la complicada situación que ha vivido con su familia, todo a raíz del secuestro que vivieron, del cual la trataron de culpar.

Que soy la autora intelectual, oye pues soy súper niña. Ernestina hace el libro…, ella era muy amiga de este hombre, se me olvida su nombre, Manuel Ávila Camacho, este periodista de medio pelo. Se le aconseja que para vender su libro, pues como que ese rollo, de que corra el rumor para que se venda un libro...

¿Por qué le prohibieron hacer una obra de teatro?

Aunque Ernestina había sacado un libro sobre lo sucedido, Laura Zapata no tuvo la oportunidad de producir una obra de teatro sobre el mismo tema.

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Pero me prohibieron a mí hacer la obra de teatro, a mí, Víctor Hugo que estaba muy malo, me dijo ‘ no Laura, me hablaron muy serios y me dijeron que yo no podía hacer, ni hacer, ni escribir, ni poner los nombres, porque sino me iban hacer una demanda multimillonaria y en dólares. Yo Laura, lo único que tengo es dinero para hacer mis quimioterapias para salir de este cáncer’

Entonces, ahí empezó un quiebre muy fuerte, porque además mi mamá se puso del lado de ellas

¿Qué pasó con el testamento de su madre?

Otro de los momentos que la alejó de su familia, fue el tema testamentario que enfrentó a sus hermanas, luego de la muerte de la madre de Laura Zapata.

Luego viene el motivo del testamento, del dinero, de quién estuvo en la casa de mi mamá, mientras ella estaba tendida sacando papeles, rompiendo papeles, abriendo chapas, en esa masa hereditaria, estaba el dinero de mi abuela, que trabajó 30 años en Palacio Nacional, y mi abuela vendió el departamento y entonces, le dijo a mi mamá ‘Yolandita, toma este dinero del departamento y guárdamelo tú, cuando yo necesite, tú me vas dando’ y nunca necesitó, porque siempre estuvo conmigo

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