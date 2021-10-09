Tiene 16 años pero parece de 50; padece trastorno genético.

Raizel Calago es una adolescente que tiene 16 años de edad, pero parece de 50 porque sufre un trastorno genético; en tan solo dos años le ha cambiado el aspecto físico radicalmente.

El padecimiento que aqueja a la joven es llamado progeria; primero apareció como un sarpullido y luego siguieron las arrugas en su cara, cuello, brazos y estómago. Incluso, ella concursaba en certámenes de belleza y después sintió vergüenza de salir de casa.

A partir de ese cambio, Raizel Calago decidió aparecer en televisión para aclarar todas las dudas sobre su trastorno genético.

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¿Qué es el trastorno genético del envejecimiento?

Raizel Calago no solo ha envejecido rápidamente, también sufre de fuertes dolores en la espalda; solo hay 200 casos de su extraño trastorno genético en todo el mundo.

La manifestación más evidente de la progeria es el arrugamiento o envejecimiento de la piel y el retraso en el crecimiento; además puede ocurrir un ataque al corazón, insuficiencia cardíaca, un accidente cerebrovascular y osteoporosis.

Los huesos y las articulaciones pierden densidad ósea rápidamente; no hay una cura para el trastorno genético del envejecimiento, como el que la citada chica padece.

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