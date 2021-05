Ex de Lupillo Rivera agrede a trabajadora y es detenida. (VIDEO)

Mayeli Alonso, exesposa de Lupillo Rivera, protagonizó contundente altercado en un aeropuerto de Cabo, San Lucas, pues algunos trabajadores le impidieron volar a Estados Unidos.

La emprendedora publicó algunos videos en su cuenta de Instagram, donde contó que no le hicieron el cobro correcto de su vuelo.

Mayeli reaccionó alterada y con palabras altisonantes a los empleados de la aerolínea.

“Ya me tienen harta. Llegué con una maleta, me dejaron pasar hasta antes de abordar, fuimos y preguntamos si estaban bien las maletas y nos dijeron que ‘sí' y a cinco minutos de abordar el avión estas gentes me dicen que no va a poder pasar mi maleta porque está muy grande. Tenía que pagar 1,500 dólares por una maleta y cuando la íbamos a pagar me cierran las puertas del avión”, expresó.

La exesposa de Lupillo Rivera fue muy apoyada en su cuenta de Instagram, done millones de internautas contaron experiencias similares.

“Le estuvimos dando la tarjeta a la muchacha, no la agarró y se hizo mensa, y nos canceló, cerró el vuelo y no nos dejó subir”, expresó Mayeli.

Además, la artista confesó que le querían cobrar 1500 dólares por no documentar una maleta.

Mayeli Alonso ha enfrentado múltiples polémicas con Lupillo Rivera

Mayeli Alonso desmiente rumores morbosos sobre su divorcio de Lupillo Rivera. ¡Mayeli niega haber hecho tríos sexuales con Lupillo Rivera y otras personas!

Mayeli Alonso confirmó que se encuentra bien tras el altercado

Los gritos de Mayeli Alonso provocaron que elementos de seguridad llegaran al lugar del altercado. Los guardias pidieron a la mujer abandonar el lugar para no ocasionar disturbios en el mencionado aeropuerto mexicano.

“Pinch.. gente culer… Siempre hacen las mismas chingade… aquí no están hablando con ningún pendej…", se escuchó a Alonso en el video.

Esta mañana, Mayeli Alonso confirmó que se encuentra sana y salva. Fue a través de Instagram, donde la emprendedora agradeció a sus fanáticos por todo el apoyo.

“Hasta ahorita todo bien. Ya estoy fuera de la delegación”, expresó.

