Lupita TikTok confiesa que Ricardo ‘N’ le robó dinero; esto fue lo que dijo

Lupita TikTok es una querida influencer que en los últimos días se ha visto envuelta en una gran controversia luego de que diera a luz a su primera hija, quien lamentablemente falleció tras varios días de permanecer hospitalizada.

Además, la creadora de contenido también vivió el aseguramiento de su esposo, un hombre de 47 años de edad que ha sido identificado como Ricardo ‘N’, con quien también hacía videos para las redes sociales.

De acuerdo con las autoridades de la ciudad de Nuevo León, en Monterrey, Ricardo fue detenido acusado de presunta violación en contra de una persona con discapacidad intelectual, aunque también ha sido señalado por abusar económicamente de Lupita.

¿Lupita TikTok expone que su esposo Ricardo le roba dinero?

Fue por medio de las redes sociales que ha resurgido un video en el que Lupita TikTok declara que le deben dinero, incluso se le nota un tanto harta de su esposo pues asegura que el hombre le pidió prestado, pero nunca le regresó lo que le debía y que supuestamente esta no era la primera vez que ocurría.

“Medellín me debe dinero, el cul... me debe un dinero”, expone Lupita al asegurar que ella es quien brinda sustento económico a su pareja, aunque en declaraciones previas su mánager aseguró que la influencer supuestamente no produce más de 3 dólares mensuales.

¿Qué sucederá con Ricardo ‘N’?

Aún no se sabe lo que sucederá con Ricardo ‘N’, pero el hombre enfrentará su primera audiencia muy pronto y esto podría llevar a que pase más de 15 años en prisión por el delito equiparable a violación en contra de una persona con discapacidad intelectual.

Y es que fuentes regiomontanas aseguran que la influencer de TikTok habría sido sometida a pruebas cognitivas en las cuales no salió bien. Todo esto a raíz de la presunta negligencia infantil que llevó a la muerte de una menor de edad que tenía solo dos semanas de nacida.