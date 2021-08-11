Macky González, está de regreso en las tierras y en las playas de Exatlón.

Luego de una épica primera temporada y de un regreso relámpago hace unos años, Macky González regresa a las tierras en donde toda esta aventura empezó, ¡y ahora como Conquistadora!

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Macky González en la primera temporada de Exatlón México.

Recordemos que Macky González participó en la primera temporada de Exatlón México, la que hasta el momento ha sido la más exitosa. Ella junto a Enesto, Antonieta, Doris, Pascal y Nano, formaron al implacable e inolvidable equipo de Contendientes, y dieron pie a los demás atletas de otras temporadas para continuar con el legado azul.

Desde el día 1 de competencia, demostró ser la mejor de su equipo, pues llegaron a relevos contra los rojos y fue ella y Ernesto los elegidos para ir contra Ana Lago y Rommel Pacheco, ¿se acuerdan? Por darlo todo, se lesionó, pero unos días después, regresó con todo a la competencia y nunca paró. Su equipo siempre confió en ella, casi siempre iba a los relevos, daba muchos puntos y poco a poco se convirtió en una de las candidatas a llevarse el premio.

Junto con Ernesto, fue avanzando a la recta final, quedaban 5 atletas rojos y solo 2 azules, pero nunca se dieron por vencidos y fueron sacando uno a uno a los Famosos. Llegó el día de la semifinal contra Ana Lago, la venció y logró pasar a la final junto con Ernesto Cázares. En esa ocasión, la decisión la tuvo el público a través de sus votos, y Ernesto fue el ganador de la primera temporada de Exatlón, mientras que Macky se convirtió en el primer lugar femenil.

Macky González regresa a Exatlón Guardianes vs. Conquistadores.

Luego de aquella inolvidable primera temporada, Macky González está de regreso a las playas en donde todo comenzó, ¡pero ahora como Conquistadora! Ella junto con David Juárez y Marysol Cortés, guiarán a los nuevos participantes hacia la victoria, ¡viene con todo! Y por el trofeo de esta temporada, ¿lo logrará?

No te pierdas el estreno de Exatlón Guardianes vs. Conquistadores este lunes 16 de agosto a las 7:30 p.m. por Azteca UNO.

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