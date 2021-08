La mamá de Belinda anuncia con alegría que se recuperó del Covid-19.

Mientras corre el rumor de boda entre Belinda y Christian Nodal, la madre de la cantante de pop revela que fue víctima del coronavirus.

En medio de los rumores de una posible ruptura entre Belinda y Christian Nodal, Belinda Schüll, mamá de la cantante dio la buena noticia de que se encuentra recuperada y pudo superar el Covid-19.

Hace unas semanas se dio a conocer que tanto ella como el papá de Belinda Ignacio Peregrín, se habían contagiado de Covid-19; incluso la productora musical tuvo que ir al hospital como medida precautoria, pero no hubo necesidad de que se internara.

Belinda Schüll compartió un mensaje muy emotivo en donde expresó su agradecimiento por que está agradecida por tener una nueva oportunidad luego de estar enferma de gravedad.

“Hubiera dado lo que fuera por viajar contigo y estar juntas este día tan especial, lamentablemente no puedo por una dificultad de salud, pero superando este momento tan difícil celebraremos juntas. Te amo”, escribió la mamá de Belinda en el cumpleaños de la cantante, pues no pudo viajar a Estados Unidos para el festejo.

La intérprete de Luz sin gravedad le contestó a su mamá: “Mami, ¡te vas a poner bien pronto! Vamos a festejar tu salud que es lo más importante! Te quiero”.

Ahora, a días de haber hecho pública su enfermedad, y haber mejorado Belinda Schüll compartió una reflexión de Haruki Murakami: “Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Aunque una cosa sí es segura, cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella”.

“Hoy me despido del oxígeno, de las inyecciones, de los medicamentos. Mi hoy es un renacer. En este nuevo comienzo, amo la vida más que nunca, es una segunda oportunidad que la vida me regaló y sé que nunca me rendí", indicó la suegra de Nodal.

Por último, la señora Belinda agradeció su “renacer” tras esta gran prueba que le puso el destino en su camino: “Gracias Dios por qué me diste la fuerza, para recuperarme y me diste tu luz compañía y protección”.

