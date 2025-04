Maribel Guardia revela si su esposo, Marco Chacón, realmente golpeó a Julián Figueroa

Maribel Guardia se ha convertido en el blanco de las polémicas más grandes que el mundo del espectáculo en México ha tenido en los últimos días. Y, en medio del próximo aniversario luctuoso de su hijo Julián Figueroa, la actriz y cantante nacida en Costa Rica ha revelado si es cierto el rumor que indica que su esposo, Marco Chacón, golpeó a su hijo cuando aún vivía.

Vale mencionar que Julián Figueroa cumplirá dos años de haber partido de este mundo el próximo 9 de abril, lo anterior recordando que perdió la vida en el año 2023. Ante este hecho, diversos rumores indican que la relación entre este y Marco Chacón no era la mejor e, incluso, se maneja la posibilidad de que el esposo de Maribel Guardia realmente lo llegó a golpear.

¿Qué piensa Maribel Guardia sobre Marco Chacón?

Maribel Guardia fue cuestionada por los medios de comunicación a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Una de las preguntas que más se repitieron fue su opinión respecto al rumor que indica que Marco Chacón, su esposo y abogado de profesión, golpeó a Julián Figueroa, quien previo a su muerte comenzaba a hacerse de un nombre en la actuación y el mundo musical.

Y, como era de esperarse, la actriz nacida en Costa Rica no solo negó rotundamente este rumor, sino que también aseguró que la relación entre Marco Chacón y Julián Figueroa no pudo haber sido mejor, terminando así con cualquier especulación al respecto: “Marco y Julián se amaban. Sí hubo una relación bonita, fue la de ellos. Eran como almas gemelas. Marco siempre lo protegió”.

¿Se reconciliará con Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa?

En este punto, vale decir que el pleito legal que tiene con Imelda Garza Tuñón por la custodia del pequeño José Julián se mantiene. Y si bien no negó la posibilidad de reconciliarse con su otrora nuera, sí dejó entrever que, en estos momentos, ya no depende de ninguna de las dos: “¿Pero cuál diálogo? Esto ya no está en nuestras manos, esto ya está en manos de los abogados”.