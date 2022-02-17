Ícono de la música y la televisión mexicana, Tatiana es una reconocida presentadora, actriz y cantante de nuestro país que ha logrado conquistar a chicos y grandes con su talento. Ahora inicia una nueva aventura al convertirse en la anfitriona de la cocina más famosa de México. ¡Llega dispuesta a sazonar tus domingos en MasterChef Celebrity 2022!

A los 16 años ganó el certamen “El rostro” y así se volvió parte de su primer gran proyecto musical, la puesta en escena en vivo Kumán. Ese mismo año, en 1984, lanza su primer disco titulado "Tatiana", del que se desprenden grandes éxitos.

Fue hasta 1995 que Tatiana empezó su etapa infantil, con álbumes que han logrado hasta 24 discos de oro, 8 de platino y 4 discos de diamante.

En el 2014, Tatiana retoma su carrera como actriz de teatro en Mentiras, el musical alternado el papel de "Lupita", la pobre secretaria.

Tatiana fue la primera artista mexicana con una muñeca a su imagen y semejanza, con cinco modelos diferentes desde 1997 y más de 180 productos en el mercado.

Canción favorita: Un avión un hotel y un escenario

Comida favorita: Sushi

Aunque no cocina mucho, le encanta hacer arroz con elote.

Récord de presentaciones Arena Monterrey.

La primera mexicana en recibir un premio en la Casa Blanca.

Tiene una estrella en las Vegas.