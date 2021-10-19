FOTOS | Se encendieron las parrillas en MasterChef Celebrity.

Después de llevar las emociones al límte al ir al mercado extremo y cocinar con proteínas fuera de serie, los cocineros de MasterChef Celebrity llegaron a su primer reto de campo, en el que el Chef Herrera les dio la tarea de cocinar un exquisito pollo a la parrilla con sus respectivas guarniciones, para deleitar a unos exigentes comensales que llegarían más tarde a la mesa.

Un tierno pollito marcó el destino de las celebridades en MasterChef Celebrity.

Antes de empezar a cocinar, los famosos descubrieron su equipo al elegir un simpático pollo de juguete. El equipo rojo fue conformado por Stephanie Salas, Tony Balardi, Mauricio Islas y Aristeo Cázares, mientras que al equipo azul llegaron Laura Zapata, Aída Cuevas, Germán Montero, Jimena Pérez “La Choco” y Laura Flores.

En esta ocasión extrañamos a Paty Navidad, David Salomón, Paco Chacón, Chef JoséRa Castillo y Rebecca de Alba, pues se ausentaron por cuestiones de salud.

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Las celebridades tuvieron que mostrar sus habilidades para prender el carbón desde cero y cocinar en ella sin que los alimentos se quemaran, quedaran secos o crudos, lo cual fue una tarea complicada, pues la mayoría no tenía experiencia en la parrilla. El equipo azul apostó toda su confianza en Germán Montero, mientras que Mauricio Islas fue el encargado de prender el carbón del equipo rojo, pero se encontró con varias complicaciones y pidió ayuda a Tony Balardi.

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Unos comensales muy famosos estaban a punto de llegar, el tiempo se agotaba y las celebridades emplataban lo que cocinaron en la parrilla. Al finalizar el reto se encontraron con una sorpresa ¡los comensales eran ellos! El equipo rojo compartió la mesa con los jueces y degustó el platillo del equipo azul, y los integrantes del equipo azul probaron el plato del equipo rojo.

Finalmente la Chef Betty y el Chef Herrera decidieron que el equipo azul era el ganador del reto de campo.

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