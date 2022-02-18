Sebastián
MasterChef Junior
9 años
Estado de México
Un señorcito con buen sazón.
Es tranquilo y bien portado, aunque reconoce que a veces se estresa y hace alguna que otra travesura en su casa.
Desde que vio el programa de MasterChef por primera vez, se propuso estar en la cocina más famosa de México.
Su mejor habilidad es calentar las tortillas sin quemarse.
Le gusta trabajar en equipo, además de dar las órdenes. Si en determinado momento no le hacen caso, se desespera, pero trata de tranquilizarse.
Su lugares favorito son la playa y la cocina.
Abandonó la cocina de MasterChef Junior en el primer programa de la competencia, el día 25 de febrero de 2022.
Sebastián | MasterChef Junior