MasterChef Latino: ¿A qué hora y dónde ver el gran estreno en México del reality show de cocina?

Prepara tu mandil y recetario de cocina porque la primera temporada de MasterChef Latino está más cerca de lo que piensas. A partir del próximo sábado 1 de mayo, en punto de las 12 horas, puedes sintonizar el reality show más delicioso a través de nuestras plataformas digitales.

Disfruta de nuestro programa a través de Facebook y YouTube. Además, del sitio web masterchefmexico.tv y las apps TV Azteca En Vivo y Roku.

Acompaña a nuestra bellísima conductora Aracely Arámbula en esta fascinante aventura que sacará tu lado más creativo a la hora de cocinar.

Revive la elegancia y carismática personalidad de La Chule a través de nuestras plataformas digitales. Además, emociónate con la exigente participación de los cocineros, dignos de obtener el primer lugar en MasterChef Latino.

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Estos jueces inundarán de talento y experiencia la cocina de MasterChef Latino

Nuestros talentosos Claudia Sandoval, Ennio Carota y Benito Molina inundarán de sabor tus sábados, pues podrás revivir sus mejores momentos en la cocina más famosa de Latinoamérica.

Por si fuera poco, la primera temporada de MasterChef Latino, promete traer la contundente personalidad y exigentes comentarios de Benito Molina.

Por si fuera poco, la dulzura de Claudia y las habilidades culinarias de Ennio, también inundarán tus tardes de sabor y nuevas recetas para toda la familia.

Recuerda que tenemos una cita todos los sábados en punto de las 12:00 en Facebook, Youtube, las apps de TV Azteca En Vivo y Roku. Además, puedes sintonizar la retransmisión de MasterChef Latino a través de nuestra página web masterchefmexico.tv

Acompaña a nuestra querida Aracely Arámbula y a nuestros chefs en una aventura que inundará todos tus sentidos.

Además, talentosos participantes se darán cita en un mismo lugar para reinventarse como cocineros y alcanzar la gloria en la cocina más exigente llamada MasterChef Latino.

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